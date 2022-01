Comunicado 7 versión en francés.

La Clinique de l’Univesité de la Sabana informe de l’état de santé d’Egan Bernal qui a été évalué de manière interdisciplinaire par nos spécialistes. Nous serons attentifs à vous informer de son évolution. Egan Bernal tout au long de son hospitalisation afin de « protéger la vie privée de son patient ». Toutefois, elle a confirmé que l’évolution de l’état de santé du coureur colombien pourra faire l’objet de communications futures. « Nous continuons à suivre de près l’évolution du patient et toute nouvelle concernant son état de santé vous sera communiquée », assure la clinique.

Bernal a failli perdre la vie

Dans la journée, le Colombien a publié un message sur ses réseaux sociaux : "Après avoir eu une probabilité de 95% de devenir paraplégique et de perdre la vie en faisant ce que j'aime le plus faire, aujourd'hui, je tiens à remercier Dieu, la Clinique Universitaire de La Sabana, tous ses spécialistes pour avoir rendu cela impossible, ma famille, mes amis pour leur soutien. Je suis toujours en soins intensifs, en attente d'une nouvelle intervention chirurgicale, mais en faisant confiance à Dieu, tout se passera bien."

Victime ce lundi d’un très sérieux accident lors d’une sortie d’entraînement, avec des fractures à un fémur, une rotule, une vertèbre et des côtes en plus d’un poumon perforé, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a déjà subi plusieurs opérations afin de traiter ses blessures. Son état de santé s’améliore selon un communiqué de la Clinique Universitaire de La Sabana, où le coureur colombien est actuellement hospitalisé. « Egan Bernal a poursuivi le plan de rééducation,», annonce la clinique dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et signé par son directeur général, Juan Guillermo Ortiz Martinez. Toutefois, le vainqueur du Tour de France 2019 n’en a pas encore fini avec les opérations chirurgicales.