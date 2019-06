Hammer Limburg: Quick Step confirme

Déjà vainqueur la veille de l'étape de montagne (Hammer Climb) à l'occasion de la Hammer Limburg, qui se déroule du 7 au 9 juin, la formation Deceuninck-Quick Step a doublé la mise ce samedi en s'octroyant le sprint (Hammer Sprint).

Avec un total de 1307 sur cette épreuve, l'équipe belge composée de Fabio Jakobsen, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Davide Martinelli et Michael Morkov n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Elle devance ORA-Hansgrohe (706), Jumbo-Visma (541), Sunweb (460) et Mitchelton-Scott (456), et s'élancera en tête dimanche, lors de la poursuite par équipes.