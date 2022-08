Egmont Cycling Race : Démare 2eme, deux jours après sa chute sur la Bemer Classic

La deuxième place colle à la peau d'Arnaud Démare ces derniers temps. Deuxième de la course en ligne des Championnats d'Europe le 14 août dernier à Munich, où le Picard de l'équipe Groupama-FDJ avait dû se contenter de la médaille d'argent, l'or revenant au Néerlandais Fabio Jakobsen, plus rapide au sprint que le Français, Démare a de nouveau terminé deuxième, ce mardi lors de l'Egmont Cycling Race (ex-Grand Prix de la ville de Zotegem). Cette fois, c'est un Belge, en l'occurrence l'un des grands espoirs belge Arnaud De Lie qui a privé au sprint le natif de Beauvais de sa première victoire cette saison. Parfaitement placé au moment de l'emballage final par ses équipiers, Démare pensait le coup jouable, mais cela aurait été oublier la puissance du jeune coureur de 20 ans de l'équipe Lotto-Soudal. Et le vainqueur dimanche dernier de la Schaal Sels Merksem, plus connue sous le nom de Johan Museeuw Classic, ne s'est pas gêné pour venir souffler la victoire sur la ligne au vainqueur du dernier Paris-Tours.

Démare : "De Lie a été très fort"

Egalement arrivé en tête du classement de la coupe de Belgique, De Lie en est désormais à neuf victoires depuis le début de la saison. Démare avoue d'ailleurs qu'il n'y avait rien à faire face au petit prodige, dès lors que son adversaire a porté son accélération. "J'ai donné le maximum, mais Arnaud De Lie a été très fort", a reconnu celui qui n'était pas certain lundi encore de pouvoir s'aligner au départ de l'Egmont Cycling Race après sa chute de dimanche dans la Bemer Classic (anciennement le Grand Prix de Hambourg). Le Picard a finalement reçu le feu vert au dernier moment, au même titre qu'il pourra disputer mercredi la Course des Raisins. En espérant que cette fois, le sprinteur de l'équipe Groupama-FDJ pourra lever les bras.