Drôme Classic : Vingegaard vainqueur en costaud, Martin et Cosnefroy sur le podium

Il était une des têtes d’affiche de la Drôme Classic et Jonas Vingegaard n’a pas déçu. Le dauphin de Tadej Pogacar sur le dernier Tour de France est allé s’imposer à Etoile-sur-Rhône au terme d’un parcours long de 191,5km au final très tourmenté. Alors que le peloton a été très tôt secoué par plusieurs escarmouches, un duo composé d’Asbjorn Hellemose et Anthon Charmig a su se détacher avant d’être rejoint par Axel Mariault puis Mathias Bregnhoj. Au final, c’est un groupe de six coureurs qui s’est formé dans les 40 premiers kilomètres et qui a obtenu la bénédiction du peloton pour prendre plus de trois minutes d’avance. Toutefois, les principales formations, dont Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux et Alpecin-Fenix, ont mis le holà quand cette échappée a approché les cinq minutes d’avantage. L’équipe UAE Team Emirates a ensuite pris le relais en tête d’un peloton qui s’est un temps scindé en deux morceaux. A 90 kilomètres du but, c’est Thomas De Gendt qui a placé un relais appuyé, étirant le peloton tout en réduisant drastiquement l’avance des six coureurs de tête. La formation belge n’a ensuite pas coupé son effort alors que Thomas Denis n’a pas pu suivre l’allure du groupe de tête, imité ensuite par Johan Meens. Pierre Latour a alors tenté sa chance et fait la jonction avec les leaders pour maintenir leur avance autour de la minute.

Vingegaard a usé tout le monde

Le coureur de l’équipe TotalEnergies a usé progressivement ses compères d’échappée avant de se retrouver seul en tête de la course avec le peloton à quelques longueurs derrière lui. Un effort qui s’est finalement avéré vain mais qui a relancé la course. A l’orée des 40 derniers kilomètres, un quatuor composé de Mauri Vansevenant, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso et Victor Lafay s’est formé avec Quentin Pacher, Sylvain Moniquet, Quinn Simmons et Lennard Kämna qui, après avoir été en chasse-patate, ont su faire la jonction et prendre une minute d’avance sur le peloton. L’entente n’a toutefois pas été optimale, Juan Ayuso et Jonas Vingegaard s’isolant à l’avant. Dans le peloton, c’est Julian Alaphilippe qui s’est alors mis à la manœuvre avant de se lancer à la poursuite du duo de tête avec Benoît Cosnefroy ou encore Sam Oomen. Une première tentative qui n’a pas été une réussite pour le champion du monde, qui a récidivé à quatorze kilomètres du but, emmenant Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy dans sa roue. Mais, dans le final, ce trio n’a jamais su revenir à moins de douze secondes de Jonas Vingegaard et Juan Ayuso. La bosse finale a vu le deuxième du dernier Tour de France se montrer le plus costaud quand Julian Alaphilippe, visiblement pris de crampes, n’a pu suivre ses deux compatriotes. Plus solide, Jonas Vingegaard signe sa première victoire de la saison devant Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy quand Julian Alaphilippe prend la cinquième place.



CYCLISME / DROME CLASSIC

Classement final (191,5km) - Dimanche 27 février 2022

1- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) en 4h37’05’’

2- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 3’’

3- Benoît Cosnefroy (FRA/AG2R-Citroën) à 3’’

4- Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 21’’

5- Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 29’’

6- Alexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) à 34’’

7- Biniam Girmay (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 36’’

8- Stefano Oldani (ITA/Alpecin-Fenix) à 36’’

9- Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) à 36’’

10- Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 38’’

…