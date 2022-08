Championnats d’Europe : Roux et Vauquelin alignés sur le contre-la-montre

Roux bientôt retraité

Depuis 2016 et le retour des cyclistes professionnels aux championnats d’Europe, la France n’a jamais triomphé sur le contre-la-montre, l’Espagnol Jonathan Castroviejo, les Belges Victor Campenaerts et Remco Evenepoel et le Suisse Stefan Küng ayant revêtu le maillot bleu à étoiles jaunes. La France n’a d’ailleurs décroché qu’une seule médaille, grâce à Rémi Cavagna, argenté en 2020. Ce mercredi, à Munich, se déroulera l’édition 2022 de ces championnats d’Europe de contre-la-montre, et Cavagna étant retenu sur la Vuelta, dont il prendra le départ vendredi à Utrecht avec l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl (tout comme le champion de France Bruno Armirail avec Groupama-FDJ), la Fédération française de cyclisme a décidé de faire appel à Anthony Roux et Kévin Vauquelin, faisant ainsi parler l’expérience et la jeunesse.A 35 ans, le Meusien Anthony Roux, qui a fait toute sa carrière à la FDJ, prendra sa retraite à la fin de la saison, mais va donc s’offrir un joli défi sur le circuit de 24 kilomètres de Fürstenfeldbruck. Déjà monté à trois reprises sur le podium des championnats de France de contre-la-montre, mais sans jamais revêtir le maillot bleu-blanc-rouge, Roux a également terminé cinquième des championnats d’Europe en 2016 et dixième en 2020. Kévin Vauquelin, quant à lui, vivra sa deuxième expérience internationale dans la catégorie Elite, après avoir disputé le relais mixte à Plouay en 2020. Agé de 21 ans, le Normand est passé professionnel cette saison chez Arkéa-Samsic. Il a déjà fait ses preuves sur le chrono, en devenant champion de France juniors de la discipline en 2018 et espoirs en 2021, puis en terminant dixième de la catégorie Elite cette année. Les deux Français tenteront de briller mercredi, mais ils ne font pas figures de favoris, face à des adversaires comme Stefan Küng, Filippo Ganna ou Stefan Bisseger.