Championnats d'Europe : Lampaert renonce

Son remplaçant sur la course en ligne n'est pas encore connu

Yves Lampaert (31 ans) aurait dû mener la Belgique lors des Championnats d'Europe de cyclisme, qui se dérouleront la semaine prochaine en Bavière. Malheureusement pour le premier maillot jaune du dernier Tour de France et ses coéquipiers sous le maillot national,, a annoncé le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout, interrogé mardi par l'agence Belga à cinq jours de la course en ligne de ces Championnats d'Europe. Le natif d'Iseghem ne sera donc pas de la partie. La Belgique devra se passer des services du Flandrien pour la course en ligne programmée le 14 août mais également pour le contre-la-montre, qui aura lieu, lui, trois jours plus tard.En ce qui concerne le chrono, le grand absent du rendez-vous côté belge ne sera pas remplacé, a d'ores et déjà annoncé l'encadrement de l'équipe conduite par Sven Vanthourenhout.En revanche, sur la course en ligne, et comme le veut le règlement, un compatriote de Lampaert profitera de son absence pour s'inviter en dernière minute sur la ligne de départ. Reste à savoir qui, dans la mesure oùAu même moment, le coéquipier d'Herregodts sous le maillot de la formation Sport Vlaanderen-Baloise disputera en effet l'Arctic Race de Norvège. Il faudra donc patienter encore un peu pour connaître le nom de celui qui aura la lourde tâche de pallier le forfait du numéro 1 belge sur ces Championnats d'Europe.