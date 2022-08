Bretagne Classic : Pogacar ne s'attend pas à briller

Pogacar : « Je vais probablement beaucoup souffrir »

Tadej Pogacar lance la dernière ligne droite de sa saison. Revenu à la compétition lors de la Clasica San Sebastian, qu’il n’a pas été en mesure de terminer alors que Remco Evenepoel est allé chercher une victoire triomphante, le dauphin de Jonas Vingegaard sur le dernier Tour de France va retrouver l’Hexagone ce dimanche. Aux côtés notamment de Vegard Stake Laengen, Matteo Trentin et Diego Ulissi, le Slovène sera présent au départ de la Bretagne Classic, dernière étape française de l’UCI World Tour cette saison. « Depuis mes dernières courses, j'ai pris les choses assez tranquillement, a confié Tadej Pogacar dans un communiqué de son équipe UAE Team Emirates. Je suis allé sur le Tour de France Femmes pour encourager Urska Zigart, ce qui était super, puis j'ai passé du temps à me reposer chez moi en Slovénie. »Tadej Pogacar ne cache pas que, à l’image de ce qui lui est arrivé sur la Clasica San Sebastian, il risque de ne pas être à son meilleur niveau sur les routes bretonnes. « Qu'est-ce que j'attends de Plouay ? Je vais probablement beaucoup souffrir », a-t-il ainsi confié. Assurant qu’il lui « faut généralement un peu de temps pour vraiment retrouver le rythme de la course », le double vainqueur du Tour de France affirme toutefois qu’il s’est « bien entraîné ces dernières semaines » et qu’il se sent « fort ». « J'ai vraiment hâte de reprendre la course et de lancer la dernière partie de la saison », a-t-il conclu. Alors que des sprinteurs tels Arnaud Démare, Elia Viviani ou Giacomo Nizzolo mais également Wout Van Aert, Philippe Gilbert ou Biniam Girmay ont également fait le déplacement, cette édition 2022 de la Bretagne Classic s’annonce animée.