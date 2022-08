Alpecin-Deceuninck : Quatre recrues officialisées pour 2023

We are happy to announce our new signings from 2023 and onwards! #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/PrV5vxgD15

Hermans et Groves également en renfort

L’équipe Alpecin-Deceuninck se prépare à intégrer l’UCI World Tour. Actuellement septième au classement sur les trois dernières saisons, la formation de Mathieu van der Poel est assurée d’intégrer l’élite du cyclisme professionnel pour les trois années à venir. C’est à cette fin que Philip et Christoph Roodhoft renforcent leur effectif pour 2023. Cela passera par l’arrivée de quatre recrues de choix. Vainqueur de deux étapes à l’occasion du Tour de France 2020, Soren Kragh Andersen a décidé de quitter l’équipe DSM après sept saisons et se lancer un nouveau défi. « Je suis ravi de rejoindre Alpecin-Deceuninck pour les deux prochaines années, a confié le Danois dans un communiqué de sa future équipe. Nous avons évoqué des objectifs, et mes ambitions personnelles matchent très bien avec celles de l'équipe. C'est définitivement un nouveau chapitre dans ma carrière. » Membre de l’équipe réserve Groupama-FDJ, l’Australien Jensen Plowright a décidé de faire le grand saut chez Alpecin-Deceuninck quand Nicola Conci sera promu depuis l’équipe de développement Alpecin-Deceuninck.Après trois saisons chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Quinten Hermans a également eu l’envie de connaître un nouvel environnement et va le faire avec Alpecin-Deceuninck avec un contrat de trois ans. « Je me sens honoré de rejoindre Alpecin-Deceuninck l'année prochaine, a assuré le coureur belge dans un communiqué. J'ai eu le sentiment que les dirigeants avaient énormément confiance en moi et qu'ils avaient une vision claire du futur. L'équipe a un état d'esprit de victoire et cela me convient parfaitement en vue de mes futurs objectifs. » Kaden Groves, de son côté, va connaître un grand bouleversement. L’Australien, membre depuis le début de sa carrière de l’équipe BikeExchange-Jayco, a également fait le choix de changer d’équipe dès cet hiver et jusqu’en 2024. « Dès la première rencontre, j'ai senti une grande connexion avec l'équipe, la confiance qu'elle avait en moi et les plans qu'elle avait pour mon futur, a déclaré le coureur de 23 ans dans un communiqué. Et je ne parle même pas de leur façon de se focaliser sur les sprints et les Classiques, qui est quelque chose que j'ai hâte de découvrir. »