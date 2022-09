AG2R-Citroën : Tronchon s'engage jusqu'en 2025

Tronchon : « Passer professionnel n’est qu’une étape »

On peut dire que Bastien Tronchon a tapé dans l’œil de ses dirigeants. Formé au sein du club de La Motte-Servolex avant de rejoindre dès l’an passé l’équipe U23 d’AG2R-Citroën, le natif de Chambéry a fait forte impression pour ses débuts professionnel. Stagiaire au sein de la formation basée à Chambéry, sa ville natale, le coureur de 20 ans a remporté la 3eme étape du Tour de Burgos au nez et à la barbe de son compatriote Pavel Sivakov, qui a remporté le classement général de l’épreuve quelques jours plus tard. Un premier coup d’éclat au plus haut niveau qui a convaincu Vincent Lavenu et tout le staff de l’équipe AG2R-Citroën de sécuriser l’avenir de Bastien Tronchon au plus vite. Ce mercredi, au travers d’un communiqué, la formation savoyarde a confirmé que l’intéressé a signé son premier contrat professionnel, qui débutera le 1er janvier prochain pour s’étendre jusqu’à la fin de la saison 2025.Une signature qui était un « objectif » aux yeux de Bastien Tronchon pour la saison 2022. « Depuis mes premières années de vélo à La Motte-Servolex Cyclisme, Vincent Lavenu me suit. Après avoir effectué toute la filière de formation, je voulais démarrer ma carrière professionnelle ‘à la maison’, a-t-il confié dans un communiqué. Passer professionnel n’est qu’une étape. J’ai trois ans pour faire mes preuves et j’ai rapidement envie de confirmer ce que j’ai montré depuis le début de mon stage dans l’équipe AG2R-Citroën. J’ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure et rejoindre un groupe avec des gars que je connais bien. J’ai aussi envie de découvrir le niveau World Tour et passer un nouveau cap cet hiver pour pouvoir y performer. » Vincent Lavenu, pour sa part, a confié que « c’est une juste récompense pour Bastien Tronchon mais aussi pour l’ensemble de la filière de formation. » « Bastien a montré qu’il avait le niveau pour passer à l’échelon supérieur avec de très bons résultats au plus haut niveau amateur et sa magnifique victoire d’étape au Tour de Burgos qui a marqué les esprits, a ajouté le patron de l’équipe. Nous avons hâte de le voir rejoindre les rangs de l’équipe AG2R-Citroën pour les trois prochaines saisons. »