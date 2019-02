Quand on habitue ses fans aux caviars, la moindre baisse de régime peut être fatale. C’est un peu l’histoire de Luis Suarez avec le FC Barcelone. Depuis son arrivée en Catalogne en 2014, le buteur uruguayen n’a que très peu déçu. Ses nombreux buts, son impact dans le jeu et son esprit de guerrier resteront à jamais dans l’histoire blaugrana. Cette franche réussite dans le temps n’a pas été sans bas ponctuels. De courtes périodes durant lesquelles l’ancien de Liverpool a connu une baisse de confiance.

Pour un attaquant, la spirale peut vite devenir infernale. C’est un peu le cas en ce moment. Et pourtant, rien de bien alarmant. Depuis le début de l’année 2019, Suarez a inscrit cinq buts en Liga et un en Coupe du Roi. Six buts en deux mois : le bilan aurait pu être meilleur sans pour autant être dramatique. Dans les faits, Suarez, avant son but ce week-end face à Séville, a connu une période de disette longue de 33 jours. De quoi susciter les critiques et installer un début de doute chez l’intéressé…

D’autant plus que sa parenthèse européenne face à Lyon a tourné au fiasco. Le buteur uruguayen a strictement tout raté au Parc OL, devenant très rapidement la risée sur les réseaux sociaux. Une sortie de route qui confirme ses problèmes du moment et surtout, sa malédiction en Ligue des Champions depuis quelques années. A vous d’en juger : quatre buts lors de ses 25 derniers matchs, un but lors de ses 15 derniers matchs, zéro lors de ses 5 derniers matchs, 0 but à l’extérieur depuis 2015.

Son coach, Ernesto Valverde, est monté au créneau pour défendre son buteur fétiche : « Les gens se concentrent toujours sur les mêmes noms à certains moments. C'est curieux, a jugé l'entraîneur catalan, parce que Luis a déjà traversé une telle période par le passé et il est ensuite revenu, en marquant beaucoup de buts. »

Ces périodes compliquées, Luis Suarez en a l’habitude. Il sait y mettre fin aussi. Et en guise de vitamine, l’intéressé aime avaler des comprimés estampillés… Real Madrid. Suarez est un très grand attaquant et aime l’adversité. C’est souvent dos au mur que l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam se rebiffe. La demi-finale retour de Coupe du Roi face au Real Madrid mercredi tombe presque à pic. Les Clasicos, une longue histoire d’amour pour Suarez.

Son premier match avec les Blaugrana, après avoir purgé sa sanction pour avoir mordu Chiellini, s'était déroulé face au Real avec une passe décisive à la clé. Les suivants ont été meilleurs avec un but lors du match retour de cette même saison et un doublé la saison suivante au stade Santiago Bernabéu (0-4 - 2015/2016). Lors de la saison 2017/2018, Suarez s’est de nouveau illustré au Bernabéu avec un but (0-3). Cette saison, Suarez a encore frappé plus fort avec un triplé et une passe décisive au match aller. L'histoire va-t-elle se répéter ? Réponse mercredi soir à partir de 21h00 sur beIN SPORTS 1 !