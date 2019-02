Mené à deux reprises sur le terrain de Séville, le FC Barcelone a finalement remporté le choc de la 25e journée de Liga grâce notamment à un triplé de Lionel Messi (2-4), samedi après-midi.

Jesus Navas (22e) et Gabriel Mercado (42e) ont marqué pour les locaux en première période, mais "La Pulga" a répliqué à deux reprises (26e et 67e) avant de donner l’avantage à son équipe (85e). Sur un service du gaucher argentin, Luis Suarez a inscrit le dernier but de son équipe (93e).

Les Blaugrana prennent provisoirement 10 points d’avance sur l’Atlético de Madrid, opposé à Villarreal dimanche. Samuel Umtiti a effectué son retour à la compétition, en étant titulaire aux côtés de Gerard Piqué, et ce alors que deux Clasicos sont programmés la semaine prochaine, à chaque fois à Madrid.



La volée géniale de la Pulga :