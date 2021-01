Alcoyano, tombeur du Real Madrid avec un budget de 700.000 euros

À l'instar de la Coupe de France, la Coupe du Roi propose parfois de petits miracles et de grandes histoires. C'est ce qui s'est produit mercredi soir. Le Real Madrid a chuté face à Alcoyano, équipe de D3 réduite à dix durant la rencontre et qui dispose de moyens financiers insignifiants en comparaison avec le budget pharaonique du géant merengue. Ainsi, le club d'Alcoy, l'une des zones les plus durement touchées par le coronavirus de la région de Valence, a pu compter sur le but de Juanan en prolongations pour vibrer et s'offrir une soirée pour l'Histoire.

Un gardien imbattable de 41 ans

José Juan, le portier local, s'est montré intraitable du haut de ses 41 ans, signant certainement la performance de toute une vie. Le Real Madrid a terminé la soirée avec Karim Benzema, Eden Hazard, Toni Kroos, Asensio, Casemiro et d'autres grandes stars sur le terrain, mais cela ne suffisait pas pour vaincre Alcoyano: les chansons chantées dans le vestiaire par la suite pouvaient être entendues depuis l'extérieur du stade, et le mercredi 20 janvier 2021 est une soirée que le club n'oubliera jamais. Le club de Segunda B, doté d'un budget de 700.000€, jouera les quarts de finale de la Coupe du Roi aux dépens du grand Real Madrid.

Zidane : "Ce n'est pas honteux, j'en assume la responsabilité" :