Coupe du Roi - Incroyable : le Real Madrid sorti d'entrée par une D3 !

Zinédine Zidane avait effectué une large rotation dans son effectif pour l'entrée en lice du Real Madrid dans la Coupe du Roi, à l'occasion des 16ème de finales sur la pelouse d'Alcoyano, club de troisième division espagnole. Hormis la présence de Casemiro comme titulaire, les autres éléments n'étaient au coup d'envoi que des remplaçants. Sur le banc, on pouvait notamment voir Karim Benzema, Eden Hazard, ou encore Toni Kroos. La première période a été à sens unique et les joueurs du club merengue ont finalement, sur le tard, ouvert le score. Après un centre de Marcelo, Éder Militão a trouvé le chemin des filets (45ème).

En infériorité numérique, Alcoyano crucifie le Real



Lors du second acte, Karim Benzema est entré en jeu à la place de Mariano Diaz, lors de la 67ème minute de jeu. L'attaquant madrilène a assisté, ensuite, à l'égalisation d'Alcoyano, sur corner. A 10 minutes du terme du temps réglementaire, José Solbes a profité d'une faute de marquage de Vinicius pour pousser un ballon dans le but du Real Madrid (81ème). Ne parvenant pas à se départager dans les instants suivants, les deux équipes se sont dirigées dans les prolongations.



Dans ces prolongations, Zidane a donné du temps de jeu à Asensio, Hazard et Kroos. Alcoyano a dû terminer avec 10 joueurs suite à l'expulsion de Ramon Lopez (110ème, avec un deuxième carton jaune). Mais à la surprise générale, et en infériorité numérique, c'est l'équipe de troisième division espagnole qui a su créer la sensation avec un second but, œuvre de Juan Antonio Casanova Vidal après un centre fort vers le premier poteau (117ème). Le Real Madrid, dès son entrée en lice dans la Coupe du Roi, prend la porte !