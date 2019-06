Nouvelle polémique sur un penalty

Au niveau de l'arbitrage, c'est LE débat de cette Coupe du monde féminine. Depuis le 1er juin, les gardiens (et gardiennes) ne sont plus obligés d'avoir les deux pieds sur la ligne au moment d'un penalty, un seul peut suffire. En contrepartie, ce point de règlement est appliqué avec beaucoup de plus de sévérité et la VAR peut maintenant être utilisée dans ce cas précis. Le Nigeria, contre la France, en avait été la première victime, au grand dam de sa gardienne Chiamaka Nnadozie.

Il ne s'agissait pas d'un coup de pouce accordé au pays organisateur, puisque la même sanction a été prise contre la gardienne écossaise, mercredi soir, face à l'Argentine (3-3). Celle-ci fut particulièrement difficile à encaisser car les Britanniques menaient 3-0, et semblaient avoir leur billet pour les huitièmes de finale en poche, avant d'être éliminées sur un penalty dans le temps additionnel. Et sur la première tentative qu'elle avait repoussée, il n'est pas totalement évident, selon les angles de vue, que Lee Alexander avait bel et bien quitté sa ligne de but.

This is why the re-take was ordered. Upsetting though it is, and we don’t have to agree with the new law, but officials are implementing amendments in place since June 1st about having one foot on/above the line and are emphatically reminding keepers before every penalty kick. pic.twitter.com/iGTUDmmrT7