Le Graët: "Le tableau était fait de cette façon"

Interrogé au micro de Canal+ sur un tableau final de la Coupe du monde en France guère favorable aux Bleues de Corinne Diacre, offertes à l’ogre américain dès les quarts de finale (1-2), après un huitième de finale terrible face au Brésil (2-1,a.p.), Noël Le Graët a d’abord souligné que "ce n’était pas prévu de rencontrer les Etats-Unis en quarts de finale, même si on le savait depuis quelques temps".

Puis, refusant d’entrer dans la polémique et coupant court à tout débat, le président de la FFF a ajouté : "Le tableau était fait de cette façon , on peut le regretter, j’aurais préféré que ces deux équipes se retrouvent à Lyon (théâtre des demi-finales et de la finale). Le tirage a été fait comme ça, on ne peut pas revenir en arrière."

Un système de têtes de série, en toute transparence, à l’image de ce qui se pratique en tennis, n’aurait pourtant rien eu de scandaleux.