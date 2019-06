La remontada de l’Argentine contre l’Ecosse !

Menée 3-0 à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, l’Argentine a arraché le match nul (3-3), mercredi soir au Parc des Princes, lors de la 3e journée du groupe D de la Coupe du monde féminine. Et reste en vie dans cette compétition !

Grâce à Little (19e), Beattie (49e) et Cuthbert (69e), les Ecossaises étaient en parfaite position pour finir 3e avec 3 points dans l'espoir de participer aux 8e de finale. Mais Menendez (74e) et Bonsegundo (79e) ont relancé la partie et Bonsegundo a égalisé sur un penalty (94e) qu’elle a pu tirer une seconde fois car la gardienne écossaise s’était avancée.

L’Albiceleste compte deux points et se qualifiera pour les 8e selon les résultats des deux derniers groupes, jeudi.