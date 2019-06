"Je suis apte à jouer et j’ai hâte", avoue Amandine Henry

J-1 pour les Bleues de Corinne Diacre qui ouvriront vendredi, au Parc des Princes (21h), la Coupe du monde en France face à la Corée du Sud. Présente à la veille du match en conférence de presse au côté de la sélectionneuse, la capitaine Amandine Henry, dont la préparation a été perturbée par un dos bloqué... en sortant de la douche, a pu rassurer sur son état physique : "Mon dos va beaucoup mieux, merci. Quand on fait une préparation, on se pose des questions, mais j’ai été rassuré par tout le staff médical et, oui, je suis apte à jouer et j’ai hâte." Va-t-elle se méfier de la douche désormais ? "Ce sont des choses qui peuvent arriver… Maintenant, je le prends à la rigolade (sourires)."

Et c'est l'ensemble du groupe France qui est opérationnel, y compris Griedge Mbock, dont l'entorse du genou suscitait la plus grande inquiétude, comme l'a confirmé Corinne Diacre : "Le groupe va bien, j’ai à ma disposition 23 joueuses pour jouer la Coupe du monde. Elles sont toutes aptes à 100 %, tout est rentré dans l’ordre."