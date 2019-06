France-Cascarino: "On ne craint pas la Norvège"

Mercredi, l'équipe de France affrontera la Norvège pour son deuxième match de poule dans le groupe A de la Coupe du monde 2019. Malgré le niveau des Scandinaves et leur entrée en matière réussie face au Nigeria (3-0), la confiance est au beau fixe pour les joueuses de Corinne Diacre. De passage devant la presse dimanche, Delphine Cascarino a confirmé cet état d'esprit. "J'ai regardé la Norvège contre le Nigeria et jeté un oeil sur le match des Bleus en même temps. Elles ont beaucoup de puissance et sur les côtés ça va très vite. Mais on ne les craint pas". Encensée après sa prestation contre la Corée du Sud (4-0) en ouverture, la Lyonnaise aborde cette popularité avec sérénité. "Je joue au haut niveau depuis longtemps. Être attendue ne m'atteint pas sportivement. Les adversaires ont étudié mon jeu, mais ça ne m'empêche pas d'être performante", a indiqué la joueuse de 22 ans.

