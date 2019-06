Des places pour France-Etats-Unis à 10 000 euros !

Alors que le choc des quarts de finale entre la France et les Etats-Unis, prévu ce vendredi à 21 heures au Parc des Princes, se jouera à guichets fermés, les prix flambent sur certaines plateformes de revente.

Le site américain Stubhub propose en effet des places à des prix compris entre 449 et 10 000 euros, a relevé France Info. Et ce alors que les billets mis en vente oscillaient initialement entre 15 et 57 euros.

Les organisateurs ont pourtant fait savoir que seuls les spectateurs munis d'un billet acheté sur la plateforme officielle fifa.com ou dans les points de vente dédiés à l’événement seront assurés d’accéder au stade. L'entrée n’est pas garantie à ceux qui ont acheté leurs billets sur des sites de revente non officiels.