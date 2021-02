Une fois de plus, la Juventus sera présente au rendez-vous de la finale de Coupe d’Italie. La Vieille Dame a remporté sa demi-finale contre l’Inter. Après le succès 2-1 à l’aller, les Bianconeri ont assuré le score de parité lors de la seconde manche jouée à domicile. C’est un bon 0-0 qui a sanctionné ce derby d’Italie.

Un Inter trop timide



En première période, l’Inter a été souverain, et semblait être en mesure de renverser la vapeur. Mais pour espérer relancer le suspense, il aurait fallu que les Lombards marquent au moins une fois. Or, ils ont été incapables de trouver la faille. Même les occasions nettes ont été inexistantes, puisqu’à l’exception de Marcelo Brozovic personne n’a été capable de solliciter Gianluigi Buffon. Avec un peu de chance, les hommes d’Antonio Conte auraient pu prendre l’avantage sur pénalty après que Lautaro Martinez se soit écroulé dans la surface (10e). L’arbitre a cependant vu juste, en indiquant la poursuite du jeu.

Cristiano Ronaldo n’était pas en réussite

Au retour des vestiaires, les velléités intéristes se sont éteintes. Il y a bien eu une frappe d’Achraf Hakimi (53e), mais c’était tout ce qu’il y avait à signaler de leur côté. La Juventus, de son côté, a repris du poil de la bête, en attaquant avec plus de mordant. Un redressement qui a permis à Cristiano Ronaldo de s’offrir trois occasions de but (43e, 65e et 70e). Samir Handanovic les a toutes neutralisées, préservant l’égalité au tableau d’affichage.



Le nul ne suffisait cependant pas pour passer et c’est donc la Vieille Dame qui a décroché le billet tant convoité pour la finale. Le 19 mai prochain, elle essayera de conquérir sa 14e Coupe d’Italie. Son dernier adversaire sera soit Naples soit l’Atalanta, qui s’affrontent mercredi soir.