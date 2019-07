Un choc Troyes-Lens au 1er tour

Le tirage au sort des 1er et 2e tours de la Coupe de la Ligue BKT 2019-2020 s’est déroulé ce jeudi. Le hasard a déjà réservé de sacrées affiches dès le début de la compétition le 13 août prochain pour les clubs de Ligue 2 et les équipes reléguées cette année en National. Une revanche du barrage de mai dernier entre Troyes et Lens, remporté par les Nordistes (1-2 ap), est ainsi programmée, dont le vainqueur jouera le Havre ou Clermont.

Les ex-pensionnaires de Ligue 1 s’en sortent bien. Guingamp, finaliste l’an dernier face à Strasbourg, se déplacera à Orléans. Caen accueillera un autre ancien habitué de la Ligue 1, l’AS Nancy-Lorraine. A noter aussi que Chambly devra en découdre sur le terrain du Gazélec Ajaccio, avant de jouer au tour suivant le vainqueur de l’opposition entre le Paris FC et le FC Sochaux.