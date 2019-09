La Coupe de la Ligue suspendue à partir de 2020

Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP), réunis ce mercredi 18 septembre, ont voté la suspension de la Coupe de la Ligue au terme de la présente saison.

"Cette décision permettra d’alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d’offrir une place supplémentaire en Coupes d’Europe via le classement de la Ligue 1 à l’issue de la saison 2020-2021", précise la LFP, qui n’exclut pas de relancer la compétition ultérieurement, "en fonction des conditions de marché".

Le successeur de Strasbourg au palmarès sera donc potentiellement le dernier lauréat de la Coupe de la Ligue, le 4 avril prochain au Stade de France. Une compétition remportée huit fois par le PSG, trois fois par l’OM, Bordeaux et Strasbourg.