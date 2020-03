Le 26 avril prochain et pour la sixième année d’affilée, le PSG va disputer la finale de la Coupe de France. Les Franciliens peuvent espérer récupérer le trophée abandonné la saison dernière suite à leur victoire contre Lyon ce mercredi, dans ce qui ressemblait à une finale avant la lettre. L’affiche entre les deux gros bras de la Ligue 1 a tenu ses promesses, mais pas aussi longtemps qu’espéré. Le match a basculé après que l’OL se soit pénalisé lui-même, avec un rouge et un pénalty concédés. Les visiteurs ont alors déroulé, avec à la clé un triplé de Kylian Mbappé.

L’OL avait pourtant si bien commencé

La première période de cette partie s’est soldée sur un score de parité et le résultat à ce moment-là reflétait bien la physionomie des débats, à savoir une opposition équilibrée entre deux équipes conquérantes. Devant son public, l’OL a évolué très haut sur le terrain pour empêcher le PSG de déployer le jeu qui fait sa force. Quant aux Parisiens, malgré le pressing adverse, ils ont tenté de ressortir proprement le ballon et en garder le contrôle. Cela a donné lieu à un premier acte très attrayant, avec beaucoup de temps fort et des buts.

Les Lyonnais ont frappé les premiers. Après une opportunité non convertie de Léo Dubois (8eme), Martin Terrier a donné l’avantage aux siens en concluant victorieusement une belle séquence offensive. Suite à un ballon perdu par Layvin Kurzawa, les Gones ont surgi en nombre pour en profiter et la précision de leurs passes a fait le reste avec un dernier service parfait de Karl Toko-Ekambi envers le buteur. Un but qui a fait exploser le Parc OL, mais la joie des locaux n’a pas duré trop longtemps. À peine trois minutes plus tard, la parité a été rétablie avec une déviation de Kylian Mbappé sur une tête de Layvin Kurzawa à la suite d’un corner (14eme). 1-1, les hostilités étaient parfaitement lancées. D’autres buts auraient pu suivre avant la mi-temps, mais Keylor Navas d’un côté, avec une intervention salvatrice face à Terrier (32eme), et le poteau de l’autre, sur une magnifique volée de Cavani (43eme).

Le PSG sans pitié face à un OL démuni

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases et Lyon continuait à tenir la dragée haute à son adversaire du jour. Mais, une erreur commise leur a été fatale et ils n’ont pu se ressaisir ensuite. A la 64eme minute, Marçal touchait le cuir de la main dans la surface et la sanction fut double avec un pénalty concédé et un rouge pris. Neymar ne s’est pas gêné pour transformer la sentence et donner l’avantage à sa formation. Avec un but d’avance et un homme en plus sur le terrain, le PSG ne pouvait plus laisser échapper la qualification.

La dernière demi-heure du match a vu Paris imposer sa loi face à un Lyon aux abois et à court de ressources. Les espaces sont devenus plus nombreux et c’est Mbappé qui en a profité pour assurer le show. A la 70eme, l’international tricolore a corsé l’addition au bout d’une action exceptionnelle et sur laquelle il aura tout fait. Une récupération de ballon dans sa propre moitié de terrain, suivie d’un dribble sur un adversaire, raid plein axe, un deuxième crochet pour éliminer le dernier défenseur et une finition limpide du pointu. Du grand art, où la technique s’est mêlée à l’explosivité et à la vitesse. Du Mbappé grand cru pour achever la bête lyonnaise et plier définitivement le suspense. Cela lui faisait un doublé, mais il ne s’en est pas contenté. En fin de rencontre, il s’est offert un troisième but en convertissant avec brio la dernière offensive des siens. Et entre-temps, Pablo Sarabia est venu aggraver la marque pour le PSG. Des buts qui ont donné à la victoire parisienne des allures de démonstration. Cruel pour l’OL.