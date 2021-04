Un choc OL-Monaco en quarts ! (Coupe de France)

La Coupe de France se poursuit. Le tirage des quarts de finale se déroulait ce vendredi soir et a offert une sublime affiche entre deux équipes toujours à la lutte pour le titre : l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, au Groupama Stadium. De son coté, le Paris Saint-Germain défiera le SCO d'Angers au Parc des Princes et tentera de conserver son titre. De plus, l'équipe amateur du Canet-en-Roussillon (N2), qui avait notamment éliminer l'OM, défiera Montpellier.

Enfin, l'autre club amateur du Rumilly-Vallières (N2) affrontera Toulouse, pensionnaire de Ligue 2. A noter que les quarts de finale de Coupe de France se dérouleront les 20 et 21 avril prochains.



Coupe de France : le tirage complet des quarts

Olympique Lyonnais - AS Monaco

Paris Saint Germain - Angers SCO

Canet (N2) - Montpellier HSC

Rumilly-Vallières (N2) - Toulouse (L2)