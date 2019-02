Tuchel s'enflamme pour Di Maria

La MCN absente pour la visite de Dijon, mardi, en quarts de finale de la Coupe de France, le PSG a pu compter sur le talent de son quatrième "Fantastique" pour passer une soirée tranquille et ne pas revivre le scénario du quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp (1-2).

Parfaitement lancé par Angel Di Maria, buteur dès la huitième minute grâce à un lob délicieux glissé à l’entrée de la surface, le PSG a pu dérouler pour l’emporter 3-0 avec un doublé de l’Argentin à la clé. De quoi lui permettre de soigner ses statistiques, l’ancien Mancunien en étant à 13 buts et 12 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues.

"On manque de joueurs pour finir." Thomas Tuchel

De quoi également déclencher une nouvelle salve de louanges de la part de son entraîneur. Thomas Tuchel n’a pas manqué en effet de redire tout le bien qu’il pensait de l’Argentin. "Il a gagné la Ligue des champions avec le Real et avait été décisif contre l’Atlético, en finale. J’étais un grand fan de sa mentalité, de sa qualité. Maintenant, c’est mon joueur et comme je l’ai dit beaucoup de fois, c’est un cadeau, a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par France Bleu. Il montre sa qualité, sa mentalité chaque jour. Il est très fiable. Il a un bon état d’esprit. Il joue pour gagner, marquer. Il est très important pour nous parce qu’il a la qualité pour finir nos attaques, pour marquer. Il se sent bien, il a beaucoup de confiance et marqué’e beaucoup de buts."

Tuchel : "Di Maria est un cadeau"

Et le technicien allemand d’insister sur les talents de finisseur du natif de Rosario. "Il est très dangereux pour finir les attaques. On manque de joueurs pour finir. Edi (Cavani), Ney (Neymar), et Kylian (Mbappé) aujourd’hui, n’étaient pas là et c’est mieux que Julian (Draxler), Marco (Verratti), Leo (Paredes) fassent les passes et Angel finisse. Il est très intelligent avec ses courses dans la dernière ligne", a-t-il en effet ajouté. Ce que ne démentiront pas les défenseurs dijonnais.

