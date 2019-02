Un mardi paisible pour Paris

C’était un de ces matches très habituels pour le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Trop habituel, diront certains. Mais à part l’accroc de Guingamp le mois dernier en Coupe de la Ligue, ça confirme surtout le sérieux du club de la capitale sur la scène nationale, et notamment dans les Coupes. Paris a éliminé Dijon (3-0) mardi, au Parc des Princes, en quarts de finale de Coupe de France, sans connaître la moindre frayeur grâce à l’ouverture du score rapide d’Angel Di Maria, qui a ensuite signé un doublé.

Toujours privé de Neymar et Edinson Cavani, Thomas Tuchel s’est même permis de laisser Kylian Mbappé au repos. Présent sur le banc au coup d’envoi, le champion du monde n’a pas eu besoin d’en sortir, ce qui est tout à fait appréciable en vue du marathon dans lequel est engagé le PSG. Avec ainsi la possibilité, bien sûr, de pouvoir se concentrer sur la Ligue des champions. Gianluigi Buffon ou Marco Verratti étaient tout de même titulaires, tout comme Thilo Kehrer ou Thomas Meunier qui revenaient de blessure. Eric-Maxim Choupo-Moting, lui, n’a (toujours) pas marqué, malgré de nombreuses occasions.

Après les deux premiers buts de Di Maria (8e, 38e), dont le premier sur un lob délicieux, Leandro Paredes aurait même pu porter le score à 3-0 avant la pause (41e), puis Di Maria a raté le triplé d’un rien en voyant son tir repoussé sur la ligne à la suite d’une première incursion de Thomas Meunier (43e). Le seul semblant d’occasion pour les joueurs d’Antoine Kombouaré est à mettre au crédit de Julio Tavares, auteur d’une frappe lointaine (57e). Julian Draxler a ensuite buté sur Runarsson (60e), pas Thomas Meunier, qui a parachevé la soirée à l’entame du dernier quart d’heure (3-0, 77e). Christopher Nkunku n’est pas passé loin non plus dans le temps additionnel (90e+1), mais le 3-0 suffisait. Les Parisiens peuvent sereinement attendre la composition du dernier carré, où Lyon, Rennes et Nantes peuvent théoriquement les rejoindre. Mais il y a fort à parier que ce n’est pas leur préoccupation principale du moment...