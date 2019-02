Cela fera désormais bientôt quatre mois que Memphis Depay n'a plus goûté à la joie du buteur toutes compétitions confondues. L'attaquant international néerlandais, si précieux dans le sprint final du dernier exercice, éprouve de surcroît de vraies difficultés à se montrer utile à l'Olympique Lyonnais. Sa prestation face au FC Barcelone en Ligue des Champions n'avait pas plaidé en sa faveur, ce malgré le nul (0-0) concédé ou obtenu sur la pelouse du Groupama Stadium. Dimanche dernier, les Gones ont mordu la poussière à Monaco (2-0), mais cette fois le Batave s'est montré bien plus précieux pour son équipe à son entrée en jeu. C'est en tout cas Bruno Genesio qui l'a assuré.

"J’ai trouvé qu’il avait amené une qualité technique, du liant dans le jeu, une disponibilité qui nous a permis d’être mieux dans le jeu que ce que nous avions été en première mi-temps. Evidemment, tout le monde est malheureux pour lui. Il aimerait enchaîner les buts… Mais dans ces moments-là, il faut reprendre les bases, rester lucide et garder la confiance. Tout va rentrer dans l’ordre très vite", a expliqué le coach rhodanien en conférence de presse. Il se pourrait donc bien que Memphis Depay soit titularisé à nouveau ce mercredi soir, pour la visite du Stade Malherbe Caen en quarts de finale de la Coupe de France. Faire marquer un attaquant en manque de confiance, ça paraît plus abordable lorsqu'il s'agit de croiser la route d'un adversaire en difficulté comme le sont les Malherbistes...



Genesio : "Depay doit reprendre les bases"



En attendant, l'ancien joueur de Manchester United fait le dos rond et se fait plutôt discret. Il a néanmoins pris le temps, lundi, de publier plusieurs messages sur les réseaux sociaux, où il préfère mette en garde les mauvaises langues: la roue va tourner. "Ceux qui me connaissent savent que les choses vont changer", prévient-il. Et pour cela, outre le travail, Memphis Depay s'en remet à la providence. "Dans des tempêtes comme celle-ci, les gens se perdent et s'inquiètent mais moi je mets mes doutes entre les mains de Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait". Les fans de l'OL savent désormais à quoi s'en tenir avec le pieux numéro 11, qui avait déjà expliqué en janvier qu'il jouait "uniquement pour Dieu". Pas sûr que cela suffise néanmoins à calmer les critiques de ceux qui perdent patience avec le Néerlandais...