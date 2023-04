Coupe de France : Nantes favori de la finale ? Pour Antoine Kombouaré c'est "du 50-50"

Samedi, le FC Nantes va tenter de remporter une deuxième Coupe de France consécutive face à Toulouse au Stade de France. Une compétition qui est une bouée de sauvetage pour des Canaris à la lutte pour assurer leur maintien en Ligue 1 (16e). Premier non relégable, le FCN ne semble pas favori de cette rencontre face au Tef. Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’avant-match, Antoine Kombouaré a estimé qu’il n’y avait pas de favori dans cette finale, même si le coach Kanak estime que Toulouse a de solides arguments.

"Est-ce qu'on est favoris ? Je ne me pose pas ce genre de question, ce sera dur"

"Toulouse va vers l'avant, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe performante. Ils ont la tête tranquille, ils abordent cette finale à 100% mais on n'a pas d'excuse. Cette finale est tellement importante pour le club. On a une petite expérience, oui, mais Toulouse est bien meilleur que nous en championnat. Ce sera du 50-50. Compliqué de savoir qui va gagner demain. Est-ce qu'on est favoris ? Je ne me pose pas ce genre de question, ce sera dur, c'est forcément différent par rapport à l'an dernier. On a le sentiment de ne pas bien faire notre boulot en championnat. Dès mercredi, on ira à Brest. Quand on fait le parcours qu'on fait en championnat... C'est 50-50.”