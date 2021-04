Coupe de France - Monaco punit l’OL

L'OL peut vraiment s'en vouloir. Dominateurs durant toute la partie, Depay et ses coéquipiers ont cruellement manqué de réalisme et s'inclinent finalement au Groupama Stadium (0-2). Monaco réalise un joli hold-up et rejoint les demi-finales de la Coupe de France, au détriment d'une équipe lyonnaise qui n'a plus que la Ligue 1 à jouer.

L'efficacité a manqué, mais la composition proposée n'a pas aidé. Slimani, Aouar et Cherki laissés sur le banc de touche, Rudi Garcia a choisi d'aligner une attaque Cornet-Paqueta-Depay où le réalisme a beaucoup manqué. Bien rentrés dans le match, les Lyonnais ont beaucoup inquiétés Majecki, qui s'est montré décisif devant Bard, puis Paqueta (12e, 16e, 41e).

L'OL a touché les montants trois fois

Et quand ce n'était pas le gardien monégasque, c'est les montants qui ont sauvé l'AS Monaco. Au premier poteau, la lourde frappe de Cornet s'est écrasée sur le poteau droit, avant que le coup de tête de Marcelo ne s'écrase sur le poteau gauche de Majecki (31e, 33e).

Quelques instants plus tard, Caqueret lâchait une belle reprise après une déviation de Depay dans la surface... qui a terminé sur la transversale (36e). Beaucoup d'occasions et une faible efficacité... un scénario que l'Olympique Lyonnais connait trop bien en ce début d'année 2021.

Monaco dominé mais efficace

Et la seconde période partait sur la même intensité. Lancé en profondeur par Depay, Cornet pensait enfin libérer l'OL en remportant son duel devant le portier polonais. Mais après intervention du VAR, l'Ivoirien a finalement été signalé hors-jeu (51e).

Une décision lourde de conséquences pour l'OL. Sur l'action suivante, Ballo-Touré se heurte à Diomandé qui provoque le penalty avant de prendre un deuxième jaune, synonyme d'exclusion.Un penalty transformé par Ben Yedder qui punit l'OL, dépité après avoir concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu (1-0, 53e).

Lyon peut prendre sa revanche

Profitant de la tristesse lyonnaise, Monaco en a profité pour faire le break par l'intermédiaire de Volland, auteur d'un très bel enchaînement (2-0, 62e). Moins motivé après la tournure de la rencontre, l'OL n'a pas abdiqué mais n'a pu tromper la défense monégasque en fin de match.

C'est bien Niko Kovac et ses hommes qui obtiennent le dernier ticket pour les demi-finales de Coupe de France. Une fin de saison parfaite pour les joueurs de la principauté qui peuvent encore rêver de réaliser le doublé en remportant également le Championnat de France.

De son coté, l'OL doit absolument mettre un terme à son manque de réalisme car les Rhodaniens entament une semaine décisive en Championnat avec la réception de Lille ce dimanche et le déplacement à Monaco le week-end suivant, en guise de revanche.