Cinq petites minutes. Abonné au banc de touche marseillais, comme son compère Lucas Perrin, Marley Aké a de nouveau eu droit à des miettes samedi dernier face à Angers (0-0). Si le jeune attaquant marseillais avait pu jouer près d’une heure en Coupe de France contre Trélissac, André Villas-Boas l’utilise, comme ses autres Minots, avec parcimonie. Et ce malgré un "effectif court", comme le répète régulièrement l’entraîneur du solide dauphin du PSG en Ligue 1.



Interrogé en octobre sur celui qui vient de fêter son 19e anniversaire, le technicien portugais avait pourtant déclaré ceci : "Je pense qu’il peut aussi avoir un rôle important à l’avenir." Avant de tempérer : "Je veux lui donner confiance mais le problème, c’est la concurrence." Un motif également évoqué pour Alexandre Phliponeau (20 ans), qui, à l’instar d’Abdallah Mohamed Abdallah (20 ans), n’a jamais évolué avec une équipe première dont le grand espoir marseillais Isaac Lihadji (17 ans), qui n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel, est désormais écarté.

La concurrence est rude



Florian Chabrolle, lui, a joué en tout début de saison, contre Reims, mais n’est plus jamais réapparu depuis. Alors que le milieu de terrain de 21 ans avait tapé dans l’œil d'"AVB" lors de la tournée estivale. "Je retiens l'éclosion de Florian. Ça marche très bien, il est capable de sentir le jeu. Il est très bon techniquement, on va pouvoir l'intégrer." Mais comme Phliponeau, Chabrolle est victime de la concurrence dans l’entrejeu phocéen. "C'est difficile de trouver du temps pour mettre Chabrolle de nouveau dans l'équipe. Ce n'est pas une perte de performances, c'est seulement que Lopez, Sanson, Rongier et Strootman sont quatre pour trois positions", reconnaissait Villas-Boas cet automne.

Villas-Boas : "On va faire un mix"



Avec Aké (43 minutes en 6 apparitions en Ligue 1, et 98 minutes dans les coupes nationales), Perrin (4 titularisations dans l’élite pour 360 minutes de jeu) est le minot qui a le plus joué. Même si c’est "pour de mauvaises raisons, on va dire, parce qu’Alvaro (Gonzalez) était blessé et (Boubacar) Kamara suspendu", avoue encore son entraîneur, tout en saluant les prestations du défenseur central. Qui devrait de nouveau prendre place sur le banc mercredi lors du 8e de finale de Coupe de France contre Strasbourg. "On va faire un mix, mais l'équipe alignée sera forte. Avec notre effectif court, quand on fait la rotation, on met des joueurs qui ont déjà été titulaires à part les petits jeunes", a annoncé Villas-Boas.