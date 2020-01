André Villas-Boas : « L'OM a une histoire avec la Coupe de France »

Terminer deuxième de Ligue 1 derrière un PSG seul au monde, serait-ce donc le seul objectif de l'Olympique de Marseille cette saison ? Absolument pas, à en croire André Villas-Boas. L'ancien entraîneur de Porto entend bien élargir son palmarès dans la cité phocéenne et la Coupe de France figure dans sa ligne de mire. « On a déjà raté la Coupe de la Ligue, a rappelé le coach olympien, en faisant référence à l'élimination subie prématurément à Monaco (2-1) dans cette épreuve. On peut commencer à rêver seulement après Strasbourg. On va jouer contre une équipe qui nous a éliminés l’an dernier (en Coupe de la Ligue, NDLR) donc c’est un point émotionnel important. Ce n'est pas possible de gagner le championnat. La Coupe de France, si. On a une histoire dans cette compétition. On a plusieurs "vainqueurs" dans le vestiaire, mais pas trop. Je veux avoir quelque chose dans mon palmarès avec l’OM. »

Villas-Boas : « On joue toujours contre des équipes qui sont en confiance »



Pour continuer leur route dans la compétition, les Ciel et Blanc devront donc se défaire de Strasbourg mercredi (21h05) à l'Orange Vélodrome. Un rendez-vous plus dangereux qu'il n'y paraît aux yeux d'AVB. « On a trois joueurs frais qui vont revenir : Dimitri Payet, Boubacar Kamara et Bouna Sarr, a souligné le technicien portugais. Steve Mandanda sera titulaire. Strasbourg a la confiance des résultats. On joue toujours contre des équipes qui sont en confiance. Je pense que le changement de système a bien fonctionné pour eux. Ce sera un match difficile pour nous contre une équipe qui se trouve très bien. On va mettre en place quelque chose avec l’équipe et bien se préparer. Ça peut être un match intéressant d’un point de vue tactique. »

Villas-Boas : "On est Payet-dépendants"