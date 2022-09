Coupe Davis : Mannarino égalise face à l'Allemagne

Grand ouf de soulagement. Après la défaite de Benjamin Bonzi contre Jan-Lennard Struff lors du match d'ouverture, les Bleus se trouvaient dos au mur dans leur confrontation face à l'Allemagne.. Le récent vainqueur du tournoi ATP de Winston-Salem en Caroline du Nord n'a pas concédé la moindre balle de break à son adversaire. Et lui au contraire, a converti l'unique opportunité de confisquer la mise en jeu du 52eme joueur mondial à 3-3. Suffisant donc pour se diriger vers le gain de la première manche (6-4).Fort en retour de service, le Français a conservé cette recette gagnante pour bâtir sa victoire lors de la manche suivante. Jamais inquiété, il a breaké Oscar Otte à 2-2 puis il a poursuivi la rencontre en toute sérénité. Y compris sur les mises en jeu suivantes de l'Allemand. C'est d'ailleurs sur une balle de break, la 5eme obtenue dans ce set et la seconde convertie, qu'dans cette première rencontre de la phase de groupes de la Coupe Davis. Le double dont le coup d'envoi aura lieu à 18h45, toujours à Hambourg, déterminera le vainqueur de ce duel. Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France, Sébastien Grosjean, a octroyé sa confiance à Arthur Rinderknech pour accompagner le spécialiste Nicolas Mahut au moment de défier la paire allemande composée de Kevin Krawietz et Tim Puetz.