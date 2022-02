Coupe Davis : Le format à nouveau retouché pour 2022

Get the calendar out 📆✍️

Your 2022 Davis Cup schedule#DavisCup #byRakuten



— Davis Cup (@DavisCup) February 17, 2022

La phase finale sur quatre jours en novembre

La Fédération Internationale de tennis (ITF) et Kosmos ne savent pas sur quel pied danser. Alors que la Coupe Davis a connu une révolution en 2019 qui n’a pas attiré le public puis une deuxième édition revue et corrigée qui n’a pas fait taire les critiques, le format de la « Coupe du Monde de tennis » va être une nouvelle fois modifié. En effet, dès l’édition 2022, la phase finale qui était organisée sur une dizaine de jours au mois de novembre sera divisée en deux parties séparées de deux mois dans le temps. Alors que les qualifications auront lieu les 4 et 5 mars prochains, avec la France qui accueillera l’Equateur à Pau à ces dates, le rendez-vous sera désormais donné du 14 au 18 septembre pour la phase de groupes. Les seize équipes qualifiées, les douze issues des qualifications ainsi que la Russie et la Croatie, finalistes en 2021, mais également la Serbie et la Grande-Bretagne, qui bénéficient d’une invitation, seront réparties en quatre groupes de quatre équipes et chaque groupe verra ses matchs organisés dans la même ville.Les deux premiers de chaque groupe obtiendront leur billet pour la phase à élimination directe. Cette dernière n’aura pas lieu immédiatement après la phase de groupes, contrairement à ce qui avait été mis en place dès 2019. En effet, les huit équipes qualifiées se retrouveront dans un lieu unique du 23 au 27 novembre 2022 pour y disputer les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Une évolution du format qui intervient, selon l’ITF, après une phase de concertation avec les joueurs. « Nous nous sommes engagés à sauvegarder les éléments traditionnels et l’atmosphère qui rendent uniques la Coupe Davis. Dans le même temps, nous sommes conscients de la nécessité d’être flexibles vis-à-vis des besoins des équipes, joueurs, des spectateurs et du jeu dans son ensemble, a déclaré dans un communiqué David Haggerty, président de l’ITF. Nous sommes fiers de ce qui a été réalisé concernant les évolutions portées à la phase finale de la Coupe Davis durant les dernières années et nous nous sommes engagées dans le développement de la compétition au bénéfice de tous. » Pour la désignation des villes hôtes, des annonces sont attendues dans le courant du mois de mars.