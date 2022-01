Champion d'Afrique en titre, l’Algérie voulait se relancer face à la Guinée Equatoriale, ce dimanche 16 janvier, lors de la deuxième journée de la CAN 2022. Après un indigent nul inaugural face à la Sierra Leone, les Fennecs devaient absolument vaincre la Guinée, défaite par la Côte d’Ivoire lors de la première journée. Se relancer ou se condamner en cas de contre-performance ? Il fallait choisir. L'enjeu allait-il prendre le pas sur le jeu ? L'Algérie affichait en tout cas un visage conquérant en début de match. Riyad Mahrez était particulièrement affûté. Pour autant, les Fennecs ne parvenaient pas à faire fructifier leur domination. C'est même la Guinée qui s'offrait des opportunités franches, comme à la 36e minute, quand Ganet tirait directement un coup franc et obligeait le gardien algérien Rais Mbolhi à se détendre au sol sur sa gauche. 3 minutes plus tard, Edu tentait une frappe surpuissante qui frôlait le cadre des champions d'Afrique. Des champions d'Afrique qui avaient cru ouvrir le score dès la 23e minute, pour voir leur réalisation finalement annulée pour un hors-jeu de Mahrez. 0-0, le score au repos.

Stressés par l'enjeu, les Algériens concédaient une grosse opportunité à la 50e minute. Nlavo était alimenté dans la surface des Verts par Edu, et frappait du gauche dans la foulée. Il butait cependant sur le pied d'un Mbolhi vigilant. L'Algérie réagissait peu avant l'heure de jeu. Belaili était servi au deuxième poteau sur un centre et son coup de crâne était dégagé devant la ligne. A 20 minutes du terme, Esteban Obiang profitait d'un corner et tirait se couchant sur le ballon. Stupeur et tremblement, l'Algérie était menée au score. Elle tentait de réagir quand le cuir était dévié par Bensebaini sur corner, mais le gardien de la Guinée équatoriale repoussait le danger. A dix minutes de la fin, Slimani s'offrait le plus gros raté du match, manquant complètement sa frappe à bout portant. Dans la foulée, une réalisation de Belaili était refusée pour un hors-jeu du joueur dans une atmosphère irrespirable. Mais le score n'allait plus évoluer. 1-0, fin de série pour l'Algérie, qui a encore l'espoir d'accrocher les 8es. Mais il faudra faire beaucoup mieux.