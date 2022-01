Les Algériens partaient certainement de trop loin pour franchir le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations. Avec un petit point après deux journées, la mission des champions en titre apparaissait comme quasi impossible face à la Côte d’Ivoire et son séduisant trio offensif Gradel-Haller-Pépé.



Nicolas Pépé a été le premier Eléphant à créer un réel danger sur les cages de M’Bolhi (8e) avant d’obliger le gardien des Fennnecs à se coucher sur une frappe à la 18e. L’ailier d’Arsenal a servi ensuite Kessié pour une ouverture du score logique (1-0).



Supérieurs dans l’engagement et l’impact physique, les Ivoiriens ont asséné un deuxième coup, plus violent celui-là, car intervenu peu avant la pause. Le coup-franc d’Aurier trouvait le front d'Ibrahim Sangaré, bien aidé par le marquage négligé de Zerrouki (2-0, 39e).

Mahrez jusqu'à la lie



Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, lançait Slimani dès le début de la seconde période mais la présence de l’attaquant de l’OL n’a rien changé. Au contraire, il assistait lui aussi à la débâcle de son équipe.



Pépé donnait le vertige à Mandi et expédiait un enroulé du gauche de toute beauté (3-0, 55e). Les Fennecs se montraient même incapables de transformer un penalty cinq minutés plus tard. Mahrez trouvait le poteau (60e).

30 ans après...



Bendebka trouvait les filets, servi par Attal, pour ce qui constituait le premier but de l’Algérie dans la compétition disputée au Cameroun (3-1, 74e). Derrière, Badra Sangaré effectuait l’arrêt le plus important en évitant le 3-2 sur le coup de tête de Slimani (75e). Le quatrième but ivoirien signé Haller dans le temps additionnel a été refusé pour hors-jeu.



Champion d’Afrique en titre, vainqueur de la Coupe Arabe, l’Algérie est sortie de la CAN par la petite porte. Le cauchemar de 1992 est revenu dans le stade Japoma de Douala, ce 20 janvier 2022.