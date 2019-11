17 matchs, la série d'invincibilité record de l'Algérie

Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2019 ont vu l'Algérie poursuivre sa série d'invincibilité. Victorieuse de la Zambie (5-0) et au Botswana (0-1) dans le groupe H, l'Algérie a ainsi bouclé une année exceptionnelle, marquée par son deuxième titre continental après celui de 1990. Les coéquipiers de Riyad Mahrez n’ont pas perdu une seule des 16 rencontres jouées cette année (12 victoires, 4 nuls). Les Fennecs sont invaincus depuis le 18 novembre 2018 et un large succès au Togo (1-4), ce qui leur vaut la plus longue série d'invincibilité en cours pour les équipes nationales.

Djamel Belmadi : « Félicitations aux joueurs »

« C'étaitet surtout de continuer à gagner, a salué le sélectionneur Djamel Belmadi, dans des propos repris par Le Buteur. Maintenant les matchs de 2019 sont finis., on attend le tirage au sort. On aura le temps de préparer le match du mois de mars et ceux du mois de juin. On va entrer dans une double campagne pour décrocher la qualification pour la Coupe du Monde.pour être là et de tout donner pour l’équipe nationale car c’est eux qui méritent avant tout d’être félicités. »