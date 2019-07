C’est l’une des valeurs montantes du football africain. A seulement 24 ans, Mahmoud Hassan, dit « Trezeguet », est un visage très connu sur le continent et des recruteurs européens. Dans l’ombre de la star Mohamed Salah, Trezeguet arrive tant bien que mal à se faire un nom au sein des Pharaons. Titulaire indiscutable depuis quelques années maintenant, l’ailier de Kasimpasa (Turquie) prend de plus en plus d’ampleur, soulageant au passage son capitaine continuellement sous pression. Et son début de Coupe d’Afrique des Nations abonde en ce sens. C’est lui qui a soulagé tout un peuple lors de la victoire inaugurale face au Zimbabwe (1-0). Face à la République Démocratique du Congo, Trezeguet a encore brillé en offrant une jolie passe décisive pour Mohamed Salah. Généreux dans l’effort et efficace dans la zone de vérité, le natif de Kafr El Sheikh est la principale satisfaction égyptienne lors de la phase de poules. Il sera logiquement très attendu face à l’Afrique du Sud en 8es de finale.

Chez les supporters ou les anciennes gloires, Trezeguet fait l’unanimité. « Il est la star de l’équipe nationale lors de la phase de poules. Il est fort pour désorienter l’adversaire grâce à sa vitesse », a écrit sur Twitter l’ancien pilier de la sélection, Wael Gomâa. En continuant sur cette voie, Trezeguet, de nature très timide, s’ouvre une voie royale pour un transfert au sein d’une belle écurie européenne. En Turquie depuis deux ans, Trezeguet a fait le tour de la question en SüperLig. Après une première saison réussie (13 buts, 7 passes décisives), le Pharaon a récidivé avec une nouvelle jolie ligne de stats : 9 buts, 9 passes décisives. Le tout, au sein d’une formation qui ne joue pas les premiers rôles. De telles performances ont bien sûr éveillé la curiosité de plusieurs clubs. En Ligue 1, Marseille et Lyon ont suivi et suivent encore les prestations de l’intéressé.

Reste à savoir si ces deux clubs ont aujourd’hui les moyens de s’aligner. Avant le début de la CAN, il fallait compter au moins 10 millions d’euros pour s’offrir l’international égyptien. Le prix n’est désormais plus le même pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2021. En cas de succès finale, son prix pourrait même triplé. « Le trophée ne doit pas quitter l'Egypte, a déclaré la nouvelle coqueluche égyptienne. Je sais que les fans comptent beaucoup sur moi, mais je suis habitué à cette pression, car j'ai grandi avec Al-Ahly. » Du talent, un joli surnom, et un mental déjà bien développé : Trezeguet a décidément beaucoup de qualités.