Au moins, ils n'auront plus grand-chose à perdre pour la suite. Le quart de finale qui attend les Ivoiriens, jeudi, après leur succès bien peu convaincant contre le Mali (1-0), sera contre l'Algérie qui s'impose de plus en plus comme le favori de cette CAN 2019. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, ou l'important c'est la manière, bref vous avez compris le dicton qui prévaut pour les Eléphants. Premiers du groupe E avec autorité, les Maliens ont tout raté lundi soir du côté de Suez.

Il est même difficile de ressortir une occasion nette en leur faveur, tant ils ont surtout multiplié les approximations et tirs non cadrés - ratés, tout simplement. Des situations intéressantes, une flopée même, mais rien de concret. Du début à la fin. Nicolas Pépé et ses partenaires (Maxwel Cornet est entré, Serge Aurier, Max-Alain Gradel ou Jean Michaël Seri sont restés sur le banc) ont validé leur plan, si toutefois c'était prévu, avec une totale réussite: subir du mieux possible et se montrer réalistes, à l'inverse des Aigles qui enchaînent une troisième Coupe d'Afrique d'affilée sans quart de finale.

Magassouba: "Quand on siffle pour les uns et pas pour les autres, ça devient difficile"

On peine à comprendre les plaintes du sélectionneur Mohamed Magassouba (sur beIN SPORTS): "La raison de cette défaite est simple: quand les lois du jeu ne sont pas sifflées de la même façon en fonction des équipes, quand on siffle pour les uns et pas pour les autres, ça devient difficile, ça dénature le jeu. Bravo à mes enfants, ils se sont donnés corps et âme et ont dominé de bout en bout. Il y a eu un moment de flottement, mais on aurait pu égaliser si le match avait été géré de façon impartiale."

Vraiment, on ne voit pas de quoi peut bien vouloir parler le coach vaincu... En revanche, on saisit bien le moment de flottement, celui de la 76e minute où Wilfried Zaha a profité d'une approximation défensive pour aller inscrire le but de la qualification. Incontestablement, ce Côte d'Ivoire-Algérie à venir sera le quart de finale le plus alléchant de la compétition (à côté de Nigeria-Afrique du Sud, Sénégal-Bénin et Madagascar face au Ghana ou à la Tunisie). Et sans pression, pourquoi pas voir des Ivoiriens un peu plus à la hauteur de leur potentiel ?