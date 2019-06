L'Egypte, à domicile, a conquis mercredi sa deuxième victoire en deux matches à la CAN, en battant la République démocratique du Congo (2-0) grâce à deux buts d'Elmohamady (25e) et Mohamed Salah (43e), qui inscrit sa première réalisation de la compétition. Avec six points, soit deux d'avance sur l'Ouganda et cinq sur le Zimbabwe, les Egyptiens sont seuls en tête du groupe A et d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.