Hervé Renard avait fait le déplacement, mais le sélectionneur du Maroc n'a peut-être pu tirer beaucoup d'enseignements de la première sortie de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des nations 2019. Les Lions de l'Atlas, qui apparaissent comme les grands favoris du groupe D en compagnie des Eléphants, avaient souffert dimanche soir pour prendre les trois points contre la Namibie, les Ivoriens n'ont pas été beaucoup plus brillants au moment de croiser la route de l'Afrique du Sud. Mais eux aussi ont su aller décrocher un premier succès (1-0), suffisant pour lancer la compétition sous de bons auspices.

Pepe sur la barre !

Mais le sélectionneur aura encore du travail d'ici la prochaine rencontre, d'autant plus qu'il s'agira justement d'affronter le Maroc, comme une finale avant l'heure dans cette poule D. Et les deux adversaires devront à n'en pas douter livrer une bien meilleure prestation, la Côte d'Ivoire n'ayant pas réussi à se montrer réellement performante contre des Bafana Bafana il est vrai très compacts, solidaires et surtout bien organisés défensivement. Ce qui n'a pas empêché les partenaires du capitaine Serge Aurier de dominer globalement les débats, et de s'offrir les meilleures opportunités. Nicolas Pépé, associé à Jonathan Kodjia et Max-Alain Gradel, a notamment touché du bois, alors que le buteur d'Aston Villa a lui montré un manque de clairvoyance dans la zone de vérité. Avant, heureusement pour son équipe, de réussir à remporter un duel pour débloquer la situation peu après l'heure de jeu (1-0, 65e).

Le coup franc sur la barre de Nicolas Pepe

Le plus dur était fait, et malgré quelques alertes sur la cage d'un Sylvain Gbohouo pas forcément très serein, plus rien ne changera au tableau d'affichage. La Côte d'Ivoire, qui figure parmi les favoris à la victoire finale, devra montrer un tout autre visage pour espérer aller au bout. Mais le format de la première phase de cette compétition, qui qualifie les deux premiers de chaque groupe et quatre des six meilleurs troisièmes, autorise à se préserver sans prendre trop de risques.