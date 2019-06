Madagascar, une qualification historique

Jusqu'où ira Madagascar ? Dimanche soir, la sélection de Nicolas Dupuis s'est offert le luxe de disputer au moins un quatrième de match de CAN dans son histoire, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un huitième de finale. Après son nul d'entrée contre la Guinée (2-2), après sa victoire étriquée devant le Burundi (1-0), le onze malgache a confirmé sa montée en puissance en dominant le Nigeria (2-0) à Alexandrie dimanche.

Les Super Eagles, triples champions d'Afrique (1980, 1994, 2013), venaient pourtant de remporter leurs deux premiers matches, mais ils ont été surpris par la fougue et la débauche d'énergie affichées par les Zébus. Le premier but du match symbolise bien cette idée, avec un certain laxisme de Leon Balogun dont a profité le vaillant Lalaïna Nomenjanahary pour marquer à bout portant (1-0, 13e).

Un Ghana-Nigeria dès les 8es ?

Globalement impuissante pendant 93 minutes, la troupe de Gernot Rohr a, il est vrai, manqué de réussite lors de cette rencontre dominicale. Après la bourde de Balogun, c'est un coup franc totalement dévié de Carolus Andriamatsinoro qui a fait mouche (2-0, 53e). Le dernier but de la rencontre pour une victoire historique. Avec ce succès, Madagascar valide non seulement sa présence lors de la phase suivante mais il devrait bénéficier d'un adversaire a priori accessible (peut-être le Zimbabwe, le Kenya ou l'Afrique du Sud).

A l'inverse, cette défaite place le Nigeria dans une partie de tableau plus compliquée. Déjà qualifiés avant la rencontre, les partenaires de John Obi Mikel pourraient tomber sur le Ghana ou le Cameroun dès les huitièmes de finale. Un stade de la compétition que verra peut-être la Guinée, victorieuse 2-0 du Burundi au même moment (doublé de Mohamed Yattara), et qui, avec quatre points, pourrait faire partie des quatre meilleurs troisièmes.