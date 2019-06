Le Maroc domine la Côte d'Ivoire

C'est un petit message envoyé à la concurrence. Alors que la Côte d'Ivoire fait, sur le papier, partie des favorites pour le titre final dans cet CAN 2019, elle a chuté vendredi face à une équipe marocaine parfois inspirée et souvent solidaire. A l'instar de l'Algérie, qui avait validé jeudi sa présence en huitièmes en s'offrant le Sénégal (0-1), le Maroc a lui aussi marqué les esprits en remportant un "choc au sommet" 24 heures plus tard.

Malgré les présences de Nicolas Pépé, Max-Alain Gradel et autre Jonathan Kodjia sur le front offensif, la sélection d'Ibrahim Kamara est restée globalement inoffensive au Caire. Outre une frappe lointaine de Geoffrey Serey Dié (41e) et une balle d'égalisation gâchée par Pépé (26e), les Eléphants sont apparus un peu crispés, à l'inverse de Marocains audacieux. C'est justement au terme d'une belle percée et d'une passe sublime que Nordin Amrabat a offert sur un plateau l'ouverture du score à Youssef En-Nesyri, particulièrement précis à la finition (1-0, 23e).

Remplaçant et entré en jeu contre en jeu contre la Namibie (1-0) il y a cinq jours, le buteur de Leganés a cette fois-ci disputé toute la rencontre et montré à Hervé Renard qu'il était une option crédible pour la suite du tournoi. En-Nesyri aurait d'ailleurs pu inscrire un doublé, à l'issue d'un nouveau joli mouvement, si Sylvain Gbohouo n'avait pas réussi une jolie parade (40e). En fin de match, le dernier rempart ivoirien a par ailleurs été sauvé par sa barre transversale après une belle volée de Noussair Mazraoui (90e+2). Un détail au cours d'un match qui a livré certains enseignements intéressants.