Grâce à Salah, l'Egypte fait trois sur trois

Laisser passer l’orage, voilà un adage manifestement bien intégré par la sélection égyptienne. Dimanche soir au Caire, devant près de 75 000 spectateurs dont une grosse majorité acquis à leur cause, les partenaires de Mohamed Salah n’ont pas vraiment eu la tâche facile face à l’Ouganda. Que ce soit lors de la première demi-heure ou en début de seconde période, les Pharaons ont beaucoup subi et c’est un petit miracle qu’ils aient terminé cette rencontre sans encaisser de but.

Très entreprenante, audacieuse, la sélection de Sébastien Desabre aurait notamment pu ouvrir le score sur cette frappe vicieuse d’Allan Kyambadde (30e), qui a mis Mohamed El Shenawy en grande difficulté, ou encore sur cette double énorme occasion pour Lumala Abdu (34e). Fébrile défensivement, un peu éteinte offensivement, la troupe de Javier Aguirre s’est mise à l’abri grâce à Mohamed Salah, évidemment.

Un coup franc qui change tout

Placé dans l’axe, le créateur de Liverpool a superbement brossé son ballon pour ouvrir le score sur coup franc (0-1, 36e). Un peu juste, Denis Masinde Onyango n’a pas réussi à aller chercher le tir et il a encaissé, juste avant la pause, un second but du capitaine Ahmed Elmohamady (0-2, 45e+1). Monté aux avant-postes, le latéral droit a signé comme Salah son deuxième but de la compétition d’une frappe en angle fermé.

Ce score un peu heureux à la pause aurait pu décourager la sélection ougandaise. Celle-ci a en fait continué d’y croire et de prendre beaucoup de risques. Au retour des vestiaires, Ayman Ashraf a notamment failli craquer sous la pression, passant tout près d’un but contre son camp (60e), alors qu'Emmanuel Okwi a vu sa tentative passer juste à côté (75e).

Finalement deuxième avec quatre points, grâce à la lourde défaite du Zimbabwe devant la RD Congo (0-4), l’Ouganda est qualifié mais il devra se frotter au Sénégal ou au Kenya en huitièmes de finale. Pour l’Egypte, cette première place lui permettra d'affronter un troisième de groupe pour la suite de cette CAN à domicile et dont l'histoire, qui sait, a peut-être basculé sur un coup franc.