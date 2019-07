Eliminée de la CAN, l'Egypte chamboule tout

Sept fois lauréat de la Coupe d’Afrique des nations, l’Egypte briguait clairement une huitième étoile à domicile lors de cette édition 2019. Pour la première fois dans un pareil schéma, les Pharaons sont tombés au stade des huitièmes de finale, surpris samedi soir par l’Afrique du Sud sous les yeux de 74 000 Cairotes incrédules. En tant qu’hôtes de la compétition par le passé, les Egyptiens avaient toujours rallié au moins le dernier carré, trois fois sacrés du reste en 1959, 1986 et 2006.

C’est dire le choc provoqué au pays par l’éviction des Salah et consorts. Un cataclysme qui n’a pas manqué d’engendrer une révolution de palais alors que la presse égyptienne ce dimanche dénonce une véritable "honte nationale" et tire à boulets rouges sur le sélectionneur mexicain Javier Aguirre et ses joueurs qui pour certains "n’ont pas le niveau international". Aussi le président de la Fédération égyptienne de football (EFA) a-t-il pris la décision de limoger l’intégralité de l’équipe technique dans les heures qui ont suivi la catastrophe.

Hani Abou Rida a ensuite présenté sa démission par "obligation morale", peut-on lire ce dimanche dans un communiqué de l’EFA. "L'équipe technique et administrative ayant été renvoyée dans sa totalité après avoir déçu les supporters du football égyptien." Tous les membres du Conseil d'administration de la fédération ont par ailleurs été invités à présenter leur démission à leur tour. La plupart ont d’ores et déjà répondu à cet appel, rapporte l’EFA dans une série de tweets.