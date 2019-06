Côte d’Ivoire: Les 23 sans Bamba ni Diomandé

A deux semaines de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte (21 juin-19 juillet), la sélection ivoirienne a dévoilé sa liste des 23. Abdoulaye Bamba, le latéral d’Angers, et Ismaël Diomandé, le milieu défensif de Caen, ne sont pas suffisamment rétablis et sont ainsi écartés par leur coach Ibrahim Kamara.

Dans le secteur offensif, Max-Alain Gradel, Nicolas Pépé, Wilfried Saha, Maxwel Cornet ainsi que le revenant Wilfried Bony sont bien présents.

Les Éléphants défieront le Maroc, l’Afrique du Sud puis la Namibie.

UPDATE : Cote d'Ivoire coach Ibrahim Kamara has released his final 23-man squad ahead of the #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/cN51Tv6TSX