Comme en 2015 et en 2016, le Chili et l’Argentine seront bien aux prises à l’occasion du week-end de clôture de la Copa America. Mais cette fois ce n’est pas en finale que l’Albiceleste et la Roja ont rendez-vous mais pour la finale pour la 3e place. Double tenant du titre, le Chili rêvait d’une passe de trois inédite mais n’aura finalement même pas l’honneur d’affronter le Brésil en finale de sa Copa America.

Logiquement favoris de leur demi-finale face au Pérou, les Chiliens ont en effet été balayés par leurs voisins, dominateurs et vainqueurs 3-0 grâce à des buts d'Edison Flores (21e), Yoshimar Yotun (38e) et Paolo Guerrero (90e+1). Le Chili a bien eu l’occasion de sauver l’honneur dans le temps additionnel sur penalty mais a finalement bu le calice jusqu’à la lie après la Panenka manquée par Eduardo Vargas.

Corrigé 5-0 en poules par le Brésil...

Guère à leur avantage depuis le début de la compétition, les Péruviens ont multiplié les occasions, ouvrant logiquement le score grâce à Edison Flores quelques instants après que ce dernier a manqué l’immanquable sur un service en or de Paolo Guerrero. Sur leur deuxième but, inscrit par Yoshimar Yotun, les Péruviens ont certes été bien aidés par le gardien chilien Arias, parti à l’aventure loin de son but et pris de vitesse, et si les Chiliens se sont montrés un peu plus incisifs après la pause, le mot de la fin est revenu à Paolo Guerrero, qui a conforté son statut de meilleur buteur en activité de la Copa America en inscrivant son 13e but dans la compétition.

De quoi parachever une qualification déjà historique puisque le Pérou s’apprête à disputer sa première finale de Copa America depuis 1975. La tâche s’annonce forcément rude face au Brésil, le pays hôte. La Blanquirroja en sait quelque chose, elle qui a été balayée par la Seleçao 5-0 lors de la phase de poules.



