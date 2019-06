Bien aidée par l’expulsion avant la demi-heure de jeu de José Quintero, l’Uruguay n’a fait qu’une bouchée de l’Equateur pour son entrée en lice dans la Copa America.



Après une ouverture du score signée Nicolas Lodeiro dès la 6e minute, Edinson Cavani (33e) et Luis Suarez (44e) y ont chacun été de leur but avant que la Celeste n’aggrave le score grâce à un but contre son camp signé Arturo Mina (78e).



L’autre rencontre du groupe C pour le compte de la 1ère journée mettra aux prises, la nuit prochaine, le Chili au Japon.



La "chilena" de Cavani :