Mené 2-0 par le Paraguay jusqu'à la 68e minute lors de son premier match de la Copa America, le Qatar est parvenu à arracher un nul improbable, grâce deux buts inscrits en dix minutes.

Oscar Cardozo (4e) et Derlis Gonzalez (56e) avaient pourtant mis le Paraguay dans les meilleures conditions pour espérer l'emporter, mais le Qatar de l'entraîneur espagnol Felix Sanchez Bas est revenu grâce à des réalisations signées Ali Almoez (68e) et Boualem Khoukhi (77e).

Au classement d'un groupe B dominé par la Colombie, vainqueur hier de l'Argentine (0-2), le Paraguay et le Qatar son respectivement 2e et 3e.

