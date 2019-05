Suarez, et la Copa America ?

Jeudi soir, le FC Barcelone avait annoncé que Luis Suarez allait passer sur le billard, pour une arthroscopie au genou droit, sans préciser l'indisponibilité du "Pistolero". C'est chose faite depuis ce vendredi matin, avec une absence estimée entre 4 et 6 semaines pour l'attaquant uruguayen, sans grande surprise. C'est donc sans lui que le Barça disputera ses deux derniers matches en Liga, et surtout la finale de la Coupe du Roi contre Valence, le 25 mai, le dernier objectif de la saison pour le club catalan.

Luis Suárez to miss the Copa del Rey final

Pour Suarez, en revanche, la saison est censée s'étirer sur quelques semaines supplémentaires avec la Copa America au Brésil. Sera-t'il remis pour le début de la compétition (14 juin-7 juillet) ? La Celeste entre en piste le 16 juin, dans un groupe à sa portée avec avec l'Equateur, le Japon puis le Chili, dernier adversaire en phase de poules, le 24 juin au Maracana. Soit la date la plus tardive envisagée pour le retour de Suarez, en cas d'absence maximale (6 semaines). Ensuite, le début des quarts de finale est programmé le 27 juin, et ce pourrait être le 29 pour l'Uruguay si Edinson Cavani et ses partenaires terminent premiers du groupe C.

La presse uruguayenne, de son côté, ne s'attendait pas à cette opération qui vise à soigner une blessure au ménisque que Suarez traîne depuis 2017, et qu'un traitement conservateur avec des cellules souches n'a pas totalement pu résoudre. Pour le moment, on reste dans l'attente au sujet de l'état de santé du meilleur buteur de l'histoire de la sélection (55 réalisations).

