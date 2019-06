Messi: "Maintenant, c'est tout ou rien..."

Toute l’Amérique du Sud l’attend: une demi-finale de Copa America entre les deux grands rivaux brésilien et argentin. La Seleçao a fait, non sans mal, sa part du chemin en décrochant aux tirs au but, devant son public plus soulagé que rassuré, sa qualification pour ce dernier carré contre le Paraguay la nuit dernière (0-0, 4 t.a.b. à 3).

C’est au tour de l’Albiceleste de jouer son quart de finale ce vendredi (21 heures). Face à l’étonnante équipe du Venezuela. Une Vinotinto qui n’a jamais remporté le tournoi, mais s’est montrée capable de finir la première phase invaincue, après deux matches nuls et vierges contre le pays hôte, le Brésil, et le Pérou, mais aussi une victoire sur la Bolivie (3-1).

Toujours sans titre majeur

Les Argentins ont senti le vent du boulet en ne validant que lors du dernier match face au Qatar (2-0), invité, leur place en phase éliminatoire, après une défaite en ouverture contre la Colombie (0-2) et un partage des points avec le Paraguay (1-1). On a connu parcours plus serein, mais il y a belle lurette que les vainqueurs à quatorze reprises de cette Copa America, qu’ils n’ont plus remporté depuis 26 ans, n’ont plus la sérénité d’une grande nation.

Depuis un Mondial brésilien, perdu en finale face à l’Allemagne (1-0, a.p.) sur la pelouse du mythique Maracana… que les coéquipiers de Lionel Messi retrouvent pour ce quart de finale face au Venezuela.

A 32 ans, Messi, plutôt discret depuis le coup d’envoi de la compétition avec un seul penalty inscrit face au Paraguay, sait que le temps lui est désormais compté: "Une autre Copa commence, maintenant c’est tout ou rien", a ainsi lancé "La Pulga", cité par BBC Sport. Des propos lourds de sens quand, comme c’est le cas du quintuple Ballon d’or, on attend toujours de soulever un premier trophée majeur sur la scène internationale (*). "Nous avions besoin d’un match comme ça (face au Qatar), pour gagner en confiance et garder notre calme. Au fil des matches, l’équipe grandit." Sera-t-elle à la mesure de ce retour au Maracana ?

-------------------------------

(*) En plus de la finale du Mondial 2014, Messi a également perdu 3 finales de Copa America, dont les deux dernières face au Chili aux tirs au but.